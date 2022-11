Corriere dello Sport-Stadio: L’esame più difficile

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Duri a San Siro“.

A pagina 9: “Sprint Dodo-Ikone, l’esame più difficile della Fiorentina”. In basso:”E Gonzalez si porta i dubbi in Qatar”. Di lato: “Jovic dall’inizio, in difesa c’è Martinez Quarta”.

Un estratto di un articolo: “Quindici milioni (14+1 di bonus e 15 per cento sulla rivendita futura) Ikoné, acquistato a gennaio dal Lille. Diciotto milioni (14,5+3,5 di bonus) Dodo, preso a luglio dallo Shakhtar. Non è sempre e soltanto una questione di soldi, ma in questo caso il riferimento all’esborso fatto in due differenti occasioni nell’ultimo anno sta a testimoniare quanto la Fiorentina abbia investito e di conseguenza puntato sul francese e sul brasiliano…”