Corriere dello Sport-Stadio: Acquisti per la Fiorentina, Commisso si aspetta il salto di qualità

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Tre colpi da Viola”. Occhiello: “Commisso si aspetta il salto di qualità“. Sottotitolo: “Strada aperta per Piatek, tentazione Nainggolan, in difesa uno tra Cistana e Sema“. A pagina 11 viene ripreso il tema della prima: “La Fiorentina batte almeno tre colpi”. In taglio basso: “Ribery apre le porte dell’Astori”. Di spalla: “La maglia nuova appare e scompare”.

