Corriere dello Sport-Stadio: Al centro non si ingrana

In prima pagina c’è spazio per la Fiorentina: “Franck indica la strada “Testa alta, rialzati e non mollare mai“. A pagina 21 si approfondisce il tema legato a Ribery: “Leader Franck “Teniamo duro“. Di fianco a destra, l’analisi sulla mediana di Prandelli: “Amrabat, Pulgar, Castro, al centro non si ingrana”. In basso il ricordo del bomber viola: “Addio Maraschi, 14 gol da scudetto”.

0 0 vote Article Rating