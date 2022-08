Corriere dello Sport-Stadio: Allarme attacco

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo un titolo sulla Fiorentina e sui pochi gol realizzati fino ad ora dalla compagine viola. “Allarme attacco”. Sottotitolo: “Viola senza gol da 328′, scossa per Jovic e Cabral”. Sopra: “Fiorentina bella e compatta, ma davanti serve un cambio di marcia”.

A pag. 13: “Viola da zero a zero. Il gol è una malattia “. Di lato: “Insulti a Spalletti. Multata la Viola. Nardella reagisce”. In basso: “Stop a Bajrami, Kouame rimane”.

Un estratto di un articolo: “Dietrofront inaspettato per quanto riguarda Christian Kouame, che sembrava ormai prossimo all’addio (il Brighton nelle ultime ore aveva superato proprio l’Empoli con un’offerta nel weekend): ieri, prima della seduta pomeridiana, la dirigenza della Fiorentina si è confrontata con l’attaccante…”