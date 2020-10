Corriere dello Sport-Stadio: Allora è un vizio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Allora è un vizio”. Sottotitolo: “Non bastano i gol di Pezzella e Biraghi: lo Spezia gela la Viola (2-2)”. A pagina 16 si parla della prestazione di ieri: “Questa Fiorentina non sa crescere”. Sottotitolo: “Pezzella e Biraghi in meno di quattro minuti illudono Iachini”. In taglio basso le pagelle: “Nzola è uno da Viola, Biraghi top, buio Caceres“. A pagina 17 invece c’è: “La delusione di Pradè: “Non si può giocare così”.

