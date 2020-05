Corriere dello Sport-Stadio: Alta fedeltà Dragowski

In prima pagina, sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo “Dragowski alta fedeltà”. Sottotitolo: “Dal contratto fino al 2023, che potrebbe essere presto prolungato, al forte legame del portiere con la città: “La felicità? Rivedere tutti i tifosi al Franchi”. A pagina 19 viene ripreso il tema della prima: “Dragowski: lotterò come un vichingo“. Di spalla: “Ribery scalpita. Tre positivi: due sono guariti”. In taglio basso l’intervista a Frey su Dragowski: “È esplosivo, giusto il rinnovo”.