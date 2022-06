Corriere dello Sport-Stadio: Amrabat allontana Torreira

Il Corriere dello Sport-Stadio titola così oggi in prima pagina: “Amrabat allontana Torreira“, con il sottotitolo: “Lucas ora è libero di andarsene. Il marocchino si prende in scena”. Il sommario recita come segue: “Scaduta l’opzione per il riscatto dell’uruguaiano. Palla a Italiano: deve decidere su chi puntare“.

A pagina 20 il titolo è: “Amrabat allontana l’acquisto di Torreira“. Sottotitolo: “Il marocchino leader in mediana. Ora il club riflette sull’uruguaiano e sull’opportunità della convivenza”. Di spalla: “Savanier e Sensi nel mirino Viola“. In taglio basso: “Tutti i 19 rientri, da Pulgar a Kouame“.