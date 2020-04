Corriere dello Sport-Stadio: Amrabat corre con Castrovilli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo questo titolo: “Amrabat corre con Castrovilli“. Sottotitolo: “La Fiorentina è già nel futuro: in estate la coppia perfetta per un centrocampo ambizioso”. A pagina 26 viene ripreso il tema della prima: “La viola e l’Europa, il destino di Amrabat”. In taglio basso invece c’è: “Il muro Commisso per Milenkovic”. Di spalla: “Pioggia di auguri per i 66 anni dell’Unico Dieci”. A pagina 27 invece leggiamo: “Dragowski il campo come un ring”.