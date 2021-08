Corriere dello Sport-Stadio: Amrabat, recupero nell’incertezza

A pagina 24 del Corriere dello Sport-Stadio di oggi, ampio spazio per quanto riguarda la Fiorentina viene dato a: “Milenkovic, ore decisive, la Viola blocca Nastasic“. Sommario: “Il calciatore dello Schalke 04 può arrivare subito (è un ex ed è serbo pure lui). Resta la pista Cistana“. E ancora: “Il centrale del club tedesco tornerebbe a Firenze addirittura dopo quasi 10 anni”. In taglio basso: “Amrabat, recupero nell’incertezza”. Ovvero: “È ancora in Olanda per le terapie. Non si è ancora mai allenato con Italiano“.