Corriere dello Sport-Stadio: Amrabat vale oro

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Amrabat vale oro”. Sottotitolo: “La Premier stregata dal mediano che Commisso è pronto a blindare”.

A pagina 3 leggiamo: “Amrabat dieci mesi per tornare a essere Superman”. E ancora: “Prima l’intuizione del Verona poi la scommessa di Commisso, che vi ha investito 20 milioni. La crisi, la pubalgia, da febbraio però un’ascesa inarrestabile”.

A pagina 22 apertura per: “Che Viola con Ikoné e Kouame in attacco”. Sottotitolo:” La Fiorentina in avanti sembra funzionare: a Bucarest la riprova C’è una nuova leadership”. In taglio basso: “È tornato Gonzalez, oggi al lavoro. Poi tocca ai serbi”. Sottotitolo: “Mercoledì la squadra sarà in Corsica e il 21 sfiderà il Monaco“.