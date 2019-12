Corriere dello Sport-Stadio: Arriva il gemello di Vlahovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio è presente questo titolo sulla Fiorentina: “Gemello Cercasi“. Sommario: “Cambia volto l’attacco della Viola, servono più verticalizzazioni per il gioco di Iachini. Ieri un incontro con il procuratore della punta della Spal. Ma in pole c’è Patrick: si tratta il prestito. Primo allenamento del nuovo tecnico: calciatori a rapporto”. A pagina 16 sul mercato c’è: “Cutrone o Petagna spalla di Vlahovic”. In taglio basso: “In 7 giorni la sorte di Pedro, o resta o va via”. A pagina 17 invece troviamo: “Picchia per noi Beppe Iachini, così i tifosi hanno accolto il tecnico viola”.