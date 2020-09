Corriere dello Sport-Stadio: Assalto a Chiesa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Assalto a Chiesa. La Juve è pronta a offrire 50 milioni”. All’interno del giornale, a pagina 6, viene ripreso il tema della prima: “Chiesa-Juve, rush finale“. Sommario: “Bianconeri pronti all’offerta per portare a Torino l’esterno, valutato 50 milioni rispetto ai 70 chiesti da Commisso. Resta il nodo cessioni”. mentre in basso troviamo: “Pezzella, ritorno in campo con prolungamento“. A pagina 7 infine c’è: “Quel rischio vale una Fede“.

0 0 vote Article Rating