Corriere dello Sport-Stadio: Asso viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo: “Amrabat, l’asso della viola“. A pagina 23: “Amrabat è pronto per la Premier”, di spalla: “La Fiorentina ha deciso di blindarlo”, in taglio basso: “Castrovilli: non ho mai mollato, ora ci sono quasi.”

Un estratto di un articolo: “Robin Pronk, tecnico dell’Utrecht Under-18 ed ex allenatore del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, ha parlato così al Corriere dello Sport: “Conosco bene tutte le tappe che ha vissuto. Olanda, Belgio e Italia: di anno in anno Sofyan è salito di livello e ogni stagione è riuscito ad arricchire il bagaglio tecnico. È straordinaria la sua capacità di ambientarsi in fretta nelle nuove realtà che lo circondano. Di recente ho anche parlato con lui”.