Il Corriere dello Sport-Stadio di oggi apre con il seguente titolo dedicato alla futura panchina della Fiorentina: “Avanti Iachini“. A pagina 14 leggiamo: “Via Montella, chi traghetta? Iachini in pole”. A lato c’è: “Una storia sbagliata”, sotto: “Vlahovic, anche un tvb per addio”. A pagina 5 altro titolo dedicato alla lettera di Montella: “Pago io la transizione, ma i problemi restano”. In basso c’è: “Mercato e modulo per risorgere”.