Corriere dello Sport-Stadio: Badelj ora rischia

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Pensaci tu“ riferito a Iachini. Sommario: “Il tecnico firma per diciotto mesi e prepara la volta: “La Fiorentina è il mio sogno”. Aquilani nello staff. Largo al 4-3-1-2 con Castrovilli trequartista. Priorità alla nuova punta: in corsa Zaza e Cutrone“. A pagina 14 sul nuovo allenatore leggiamo: “Iachini a Firenze, ora è ufficiale”. In taglio basso: “Castrovilli rifinitore, Badelj rischia”. A pagina 15 invece c’è: “Chiesa, stadio e l’amore dei tifosi. I primi 200 giorni di Commisso”.