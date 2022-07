Corriere dello Sport-Stadio: Bajrami alla Fiorentina, si può!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Bajrami, si può”. Sottotitolo: “Corsi spinge per il polacco e apre la strada alle mosse della Viola per la mezzala Italiano deciderà dopo i test in Austria e Spagna”.

A pagina 16 apertura per: “Gol e attese la Fiorentina fa gli esami all’attacco”. E ancora: “Jovic deve ritrovare la condizione, Cabral è ancora poco concreto e Kokorin non vuole andare via: Italiano studia tutte le soluzioni. L’ex Real segue un programma personalizzato per tornare al top”. In taglio basso: “Italiano porta tutti in Austria e aspetta il jolly Dodo“.

A pagina 17 sul mercato: “Bajrami-Zurkowski scambio rinviato”. Sottotitolo: “La Fiorentina tratta con l’Empoli ma l’affare per ora è in stand-by: altri 15 giorni per la soluzione”.