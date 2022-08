Corriere dello Sport-Stadio: Barak in 48 ore

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questo è il titolo sulla Fiorentina: “Chiudiamo il cerchio”. Sottotitolo: “Italiano sceglie Cabral, Barak è viola per 10 milioni più bonus”. Sommario: “A Enschede con il Twente si parte dal 2-1 dell’andata e l’allenatore va all’attacco: “L’inferno o il paradiso: non dobbiamo sbagliare quasi niente”.

A pagina 16 leggiamo le dichiarazioni di Italiano: “Fiorentina il paradiso o l’inferno”. Poi quelle di Terracciano: “Viola, sai che cosa ti aspetta”. Sulla probabile formazione: “Igor e Bonaventura in più”.

A pagina 17 troviamo il mercato: “Barak arriva in quarantotto ore”.