In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Barone parte da Chiesa: “Resterà alla Fiorentina“. Sottotitolo con altre dichiarazioni del dirigente: “Parlo spesso con Federico e con il padre: quando sarà finita l’emergenza ci sarà tempo per definire il futuro”. All’interno, a pagina 22 c’è: “Chiesa resta qui” parola di Barone“. Di spalla: “Cutrone parla da ex paziente “Ora è tutto ok”. In taglio basso infine leggiamo: “Pezzella: “Guarito, ma che paura”.