Corriere dello Sport-Stadio: Barone pretende rispetto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo in grande sulla Fiorentina: “L’Aia assolve Sozza ma la Viola non ci sta”. Occhiello: “L’arbitro non sarà fermato dopo gli errori a San Siro: Barone pretende attenzione e rispetto”.

A pagina 14 viene ripreso il tema della prima: “Sozza salvato dopo San Siro La Fiorentina studia le mosse”. Sottotitolo: “Nessuna reazione viola, anche dopo l’incontro fra Barone e Gravina, resta l’indignazione”.

In taglio basso invece c’è: “La lunga marcia di Castro e Sottil“. Sottotitolo: “È complesso, ma certo il recupero del centrocampista, assente da aprile”.