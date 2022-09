Corriere dello Sport-Stadio: Biraghi aspetta Firenze

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio campeggiano le parole dell’allenatore della Fiorentina: “Convinti e feroci”. Sottotitolo: “Una Viola feroce” Italiano vuol partire forte”. E ancora: “Ikoné e Saponara con Cabral Novità in porta: tocca a Gollini C’è Ranieri al centro della difesa Zurkowski mezzala nel 4-3-3″.

All’interno del giornale, apertura per le dichiarazioni di Italiano: “Cercheremo punti con la nostra identità e la nostra forza ma serve la cattiveria: ci giochiamo la vita”. Italiano aggiunge: “L’Atalanta può essere un modello per un club come il nostro”. In taglio basso a pagina 20: “Biraghi: Firenze, ti aspetto”. Il capitano spiega: “La prima partita vera in Europa con la Fiorentina è molto importante”.

A pagina 21 invece c’è: “Ancora un’altra Fiorentina Niente Nico, c’è Cabral“. Sottotitolo: “Gonzalez forse a Bologna. Difesa rivoluzionata: debutta Ranieri Tridente con Ikoné e Saponara“.