Corriere dello Sport-Stadio: Bonaventura esalta Dodò

“Missione Viola, rilanciare Ikoné”, titola così in merito alla Fiorentina l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Sommario: “Fiorentina, il francese sogna una grande stagione. Italiano lo mette sotto pressione e scommette su di lui”.

A pagina 15 si legge: “Ikoné tutto da ricostruire, prepara il riscatto in Viola”. Sommario: “Dopo le grandi stagioni a Lilla si è inceppato a Firenze (solo 7 gare da titolare e un gol): è pronto a tornare più brillante. Italiano punta su di lui: l’alternanza con Sottil e fra Nico Gonzalez e Saponara nel tridente non può prescindere dal suo smalto ritrovato”.

Di lato: “La Fiorentina testa di serie in Conference”. In taglio basso: “Dodo in gruppo, ecco gli applausi”. Sommario: “In Austria il brasiliano in squadra. Bonaventura ne esalta l’inserimento: «Ha lavorato con De Zerbi e si vede, sarà più facile con Italiano»”.