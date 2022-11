Corriere dello Sport-Stadio: Cabral sfida Jovic

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è il titolo: “Cabral sfida Jovic“. Sottotitolo: “Caccia al posto: una rivalità che regala punti alla Viola”. Sommario: “Due gol in tre gare per l’ex Basilea, cinque reti di Luka nelle ultime sette partite: doppia soluzione per Italiano, che ha rilanciato anche Kouame“.

A pagina 24 c’è: “Viola, la buona inflazione: i gol raddoppiano”. Sottotitolo: “Esperimenti, schemi alternativi e l’esplosione di Kouame e Ikoné. Così si è arrivati 16 realizzazioni in 8 gare contro le 10 su 11 passate”. In taglio basso: “E su Terracciano nessuno discute”. E infine: “Gonzalez e Sottil presto saranno pronti”.