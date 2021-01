Corriere dello Sport-Stadio: Caccia a Malcuit

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Benvenuto Kokorin. E caccia a Malcuit“. Sottotitolo: “L’attaccante si legherà alla Fiorentina fino al 2024. Assalto al terzino del Napoli“. A pagina 22 l’apertura è per: “Castrovilli è tornato per la gioia di Cesare”. Di spalla: “Sbarca Kokorin: è la grande sfida”. In taglio basso invece c’è Ribery che dice: “Combattiamo ogni battaglia”.

