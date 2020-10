Sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamani troviamo il titolo: “La Viola si trasforma, Callejon porta il 3-4-3”. A pagina 21 invece si legge: “Fiorentina, Callejon è già in famiglia“. Il taglio in basso: “Cutrone, in cattedra da titolare“. E di taglio “Amrabat: miglioro riguardando le mie partite”.

0 0 vote Article Rating