Corriere dello Sport-Stadio: Cambia la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Cambia la Viola”. Sottotitolo: “Italiano ritrova l’estro di Nico: nessuno incide quanto l’argentino”. Sommario: “Rappresenta il fattore decisivo: 7 dei 9 punti conquistati finora sono arrivati con l’ala in campo Dai problemi legati alla tallonite al brillante rientro con il Verona”.

A pagina 16 grande spazio a: “Gonzalez è essenziale per questa Fiorentina“. E ancora: “Il guaio fisico si allontana e lo chiama pure Scaloni nell’Argentina. Sta tornando lui, è la buona notizia. Nelle otto partite di ottobre il suo apporto in attacco sarà prezioso”.

In taglio basso c’è: “Jovic, no anche alla Serbia. Per ora”. Di spalla infine: “Domani al lavoro per il prossimo blocco di 12 gare”.