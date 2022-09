Corriere dello Sport-Stadio: Cambiano le gerarchie

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo “Le decisioni di Italiano“. A pagina 18: “La Fiorentina si scuote. E cambiano le gerarchie”. In taglio basso “Milenkovic accelera per Bergamo”.

Un estratto di un articolo: “L’Atalanta potrebbe e dovrebbe essere il punto d’arrivo per Nikola Milenkovic, esattamente un mese dopo l’infortunio all’adduttore subìto in Fiorentina-Juventus dello scorso 3 settembre. Se sarà così lo diranno la settimana (e un giorno) che manca alla trasferta di Bergamo e, anche se i segnali inducono all’ottimismo, è chiaro che nulla sarà rischiato per forzare il rientro: eventuali ricadute avrebbero effetto deleterio sia sul percorso che il difensore e la Fiorentina dovranno fare insieme fino alla sosta per il Mondiale…”