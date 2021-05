Corriere dello Sport-Stadio: Castrovilli prende il posto a Pulgar

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo in chiave Fiorentina: “Kokorin, tentazione Lazio. Cerca un posto per rilanciarsi”. A pagina 26 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “La scommessa di Kokorin, convincere subito Iachini”. Sottotitolo: “Sasha punta a un posto tra i convocati per la sfida con la Lazio al Franchi. Uscire dal cono d’ombra e dimostrare il suo valore nel rush per la salvezza”. Di spalla: “Castrovilli al posto di Pulgar, Biraghi dall’inizio”. In taglio basso: “Con Vlahovic per cambiare il trend”. Si parla dell’andamento negativo contro la Lazio dei viola.