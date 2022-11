Corriere dello Sport-Stadio: Chi voleva il confronto Gonzalez-Italiano è destinato a rimanere deluso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Gonzalez saluta e vola in Argentina”. E anche: “Nico Gonzalez, a sorpresa, se ne torna in Argentina. Già oggi. Chi si aspettava un confronto con Italiano, nel giorno della ripresa dei lavori al centro sportivo, è destinato a rimanere deluso”.

All’interno, a pagina 21, leggiamo: “Gonzalez smart working in Argentina”. Sottotitolo: “Il calciatore va in Sudamerica e si impegna a lavorare da lì per recuperare dall’infortunio: ne aveva discusso con Barone“.

In taglio basso invece c’è: “La Fiorentina fa subito sul serio”. Ovvero: “Il tecnico ha fretta: sarà un gennaio di fuoco e vuole un gruppo pronto”.