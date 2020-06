Corriere dello Sport-Stadio: Chiesa e Castrovilli, pronti i contratti

In prima pagina, sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Chiesa e Castrovilli pronti i contratti”. A pagina 26 viene ripreso e approfondito il tema: “Futuro Fiorentina, la classe ’97 è oro”. Sottotitolo: “Castrovilli pronto al rinnovo. Commisso vorrebbe blindare anche Chiesa, Dragowski e Milenkovic per costruire una squadra da sogno per i tifosi”. In tagli basso: “Iachini: “Voglio una viola attenta”.

