Corriere dello Sport-Stadio: Chiesa non ci merita

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo le parole del presidente della Fiorentina: “Federico non ci merita. Sottotitolo: “Chiesa, l’ira di Commisso: “Nemmeno una telefonata”. A pagina 13 leggiamo: “Frustata Commisso: “Deluso da Chiesa”. E ancora: “Gli siamo stati vicino, non ha fatto nemmeno una telefonata, ci sono rimasto male”. Di spalla l’editoriale: “Se però resta Chiesa junior”. In taglio basso: “Ecco il Viola Park: “Il top in Italia”.

