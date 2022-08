Corriere dello Sport-Stadio: Ci pensa Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo in grande sulla Fiorentina: “Milenkovic ci pensa Commisso“. Occhiello: “Dagli States è in arrivo Rocco: priorità al rinnovo del difensore”. Sommario: “Il presidente della Fiorentina sarà in tribuna al Franchi per l’esordio di domenica con la Cremonese. In agenda anche il vertice decisivo per il contratto di Nikola”.

A pagina 17, grande spazio a: “Milenkovic e stadio tocca a Rocco”. Sottotitolo: “L’arrivo di Commisso decisivo per il rinnovo del serbo (3 milioni) E c’è da decidere se giocare al Franchi durante il restyling. Il patron visiterà anche il Viola Park: sarà inaugurato entro fine anno”. In taglio alto: “Addio a Orzan campione d’Italia nel ‘56 con la squadra indimenticabile di Bernardini“. In taglio basso sulla formazione: “In avanti uno tra Jovic e Cabral“.