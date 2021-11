Corriere dello Sport-Stadio: Comanda Vlahovic!

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina, in prima pagina leggiamo il titolo: “Comanda Vlahovic“. A pagina 8 invece: “Vlahovic e Leao, il futuro fa gol” e in taglio basso: “Al Franchi in 32mila, il pubblico è da pieno”. A pagina 9: “Pronto Gonzalez: non vede l’ora di aiutare la viola” e infine a pagina 10 le parole di Italiano in conferenza: “Viola, fa lo Spezia“.