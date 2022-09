Corriere dello Sport-Stadio: Commisso ad effetto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, questo è il titolo riservato alla Fiorentina: “Rocco non ci sta”. Sottotitolo: “Ha pranzato con Italiano e i giocatori: chiede un cambio di rotta”. Sommario: “Commisso carica la Fiorentina: affetto ed energia per cancellare il ko col Bologna Spazio a Cabral contro i turchi Gonzalez e Sottil ancora in dubbio”.

A pagina 20, apertura per: “Viola, Commisso stanco della solita minestra”. E ancora: “Rocco non andrà in Turchia, ma ha voluto vedere a tavola il gruppo Attribuisce una grande importanza a questi meeting con Italiano“.

In tagli basso leggiamo: “Cabral, l’appuntamento magico”. Mentre di spalla c’è: “Oggi il decollo Gonzalez e Sottil in dubbio”.