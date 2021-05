Corriere dello Sport-Stadio: Commisso, caccia all’uomo

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo riguardante la Fiorentina: “Rocco, caccia all’uomo”. Ovvero: “Via al casting per la panchina viola: in forte ribasso le quotazioni di Gattuso mentre cresce l’interesse per Juric. Sarri il sogno, le piste Ferreira e Tedesco“. A pagina 21 c’è: “Nel casting Fiorentina Juric torna protagonista”. Sottotitolo: “L’allenatore, legato al Verona fino al 2023, già sondato la scorsa estate Il grande sogno resta però Sarri. Scelta la nuova guida i rinnovi di Ribery e Vlahovic gli altri nodi da sciogliere”. Di spalla: “Slitta al 9 giugno la decisione del Tar sul Viola Park”. Infine in taglio basso: “Kokorin, prove tecniche per il futuro”. Sottotitolo: “In allenamento ha mostrato di essere tornato in condizione Finora in campo 77’”.