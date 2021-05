Corriere dello Sport-Stadio: Commisso e le basi dell’accordo con Vlahovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Giustizia per Davide” dove Davide è ovviamente Astori. Sottotitolo: “Il medico ricorre “Siamo stupiti”. Francesca Fioretti: “Adesso speriamo che questo serva a salvare delle vite”. A pagina 14 leggiamo: “Commisso, sette giorni per blindare Vlahovic“. Sommario: “Rocco cerca le basi del rinnovo prima del suo ritorno in America Decisiva la clausola rescissoria. Intanto l’attaccante è furioso per domenica “Dovevamo vincere ma ora non si molla”. Accordo fino al 2023: va prolungato di due anni e l’ingaggio almeno raddoppiato”. In taglio basso: “Kokorin è tornato con la squadra”.