In prima pagina: Pradè: “Fiorentina forte possiamo restare così”. A pagina 15 si legge: “Fiorentina gia’ forte così”. Pradé: “L’obiettivoè la parte sinistra della classifica. Chiesa via solo per offerte congrue. In taglio basso si legge invece: “Stadi, c’è la legge : Commisso esulta”.