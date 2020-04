Corriere dello Sport-Stadio: Commisso fa le spalle larghe

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, per quanto riguarda la Fiorentina l’apertura a pagina 11 è per: “Commisso: “Ognuno faccia la sua parte”. Che aggiunge: “Io ho le spalle larghe ma altri no. Persi milioni di euro. Il Franchi? Non è un monumento. Renzi dà Chiesa all’Inter? Pensi alla politica”. Di spalla: “Auguri a Ribery: un campione coperto d’affetto”. In taglio basso su Rialti: “Ciccio, l’abbraccio di Terim è quello di tutta Firenze”.