Corriere dello Sport-Stadio: Commisso, la fiducia a Italiano in un gesto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, stamani c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Italiano l’abbraccio di Rocco”. Sottotitolo: “Commisso, la fiducia in un gesto”. Sommario: “Fiorentina il presidente stringe al petto l’allenatore “Sappiamo come reagire battiamoli di nuovo”.

A pagina 22 viene ripreso il tema della prima: “Per Italiano garantisce Commisso“. Sottotitolo: “Un abbraccio iconico per caricare la Fiorentina. E il tecnico risponde “La gara di Conference è l’occasione del riscatto, serve più qualità”.

A pagina 23 c’è la probabile formazione: “Cabral è in pole Jovic resta dietro”. E poi altre dichiarazioni: “Venuti: Tifosi dateci una mano”.