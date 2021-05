Corriere dello Sport-Stadio: Commisso prepara il contratto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic, Rocco prepara il contratto”. Sottotitolo: “Rinnovo con clausola: Commisso pronto a un rilancio per trattenere Dusan a Firenze”. A pagina 28 c’è: “Vlahovic la Fiorentina fa passi avanti”. Ovvero: “Cresce ottimismo nel club viola e la convinzione che l’attaccante resterà a Firenze: Commisso pronto a fare un grande sforzo. Ipotesi clausola di rescissione: finora non è stata affrontata. Servirà?”. In taglio basso invece c’è: “Ribery, c’è l’annuncio della moglie”.