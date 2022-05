Corriere dello Sport-Stadio: Commisso pronto a fare muro su Milenkovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo dedicato all’allenatore della Fiorentina: “Italiano vi convoca”. E le sue parole: “Juve da battere, mi aspetto lo stadio pieno”.

A pagina 13 leggiamo: “Italiano non molla Firenze si mobilita”. Sottotitolo con le dichiarazioni del tecnico: “Una stagione di alti e bassi, ma la nostra gente non deve perdere fiducia in noi”. In caso di vittoria, il tecnico viola supererebbe quota 100 punti in serie A”. Di spalla invece le parole di Biraghi: “Il Franchi sarà una garanzia”.

In taglio basso infine: “Commisso e la Juve: una pioggia di soldi fra le polemiche”. Sottotitolo: “135 milioni incassati per Chiesa e Vlahovic Ora è pronto a fare muro su Milenkovic“.