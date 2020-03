Corriere dello Sport-Stadio: Commisso si è stancato? Ansia a Firenze

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Stadio, l’aut aut di Rocco”. Sommario: “Duro messaggio di Commisso: la Fiorentina non parteciperà all’asta sulla Mercafir. Ansia a Firenze: il magnate americano si è stancato? Comune e Sovrintendenza sotto pressione anche per il Franchi”. A pagina 12 leggiamo: “Rocco, stadio di alterazione”. Ovvero: “Commisso scrive: “Niente asta per l’area del nuovo Franchi, costi alti e incertezze. Fateci ristrutturare l’impianto attuale”. A pagina 13 c’è: “Una Fiorentina 4 per 40 per superare l’incertezza”.