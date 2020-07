In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Rocco, svegliali“. E ancora: “De Zerbi umilia i viola, inutile gol di Cutrone. Per Iachini solo un punto dalla ripresa del campionato. E la classifica inizia a far paura”. A pagina 18 sul match di ieri: “Trionfa De Zerbi. Fiorentina umiliata”. A pagina 19 invece si guarda alla prossima: “Caceres, Parma nel mirino: c’è un disastro da riparare”.

