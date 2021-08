Corriere dello Sport-Stadio: Commisso vuole 70 milioni

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo in grande: “L’Atletico su Vlahovic“. Sottotitolo: “Pronta un’offerta da 50 milioni: Commisso lo valuta almeno 70″. E ancora: “Stasera in Coppa Dusan contro il Crotone. Italiano: “Lo vedo pieno di voglia ma fare previsioni ora non è possibile”. A pagina 14 viene ripreso il tema della prima: “Vlahovic, la minaccia dell’Atletico”. In taglio basso: “Dusan con Gonzalez nel Franchi finalmente con i tifosi”. A pagina 15 c’è l’allenatore che parla di Vlahovic: “Italiano: “Lui ha la solita grinta ma il mercato è imprevedibile”.