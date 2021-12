In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo: “Dusan-Nico, coppia d’oro”.

A pagina 23: “Vlahovic-Gonzalez, coppia per l’Europa”. In taglio basso: “Italiano, la mentalità come mantra”. Di spalla, un articolo sui recuperi: “Dragowski e Pulgar, voglia di partire dal 1′”