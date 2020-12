Corriere dello Sport-Stadio: Cutrone saluta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, ecco il titolo: “Prandelli for Rocco”. Sommario: “Alle 20.45 la Fiorentina affronta il Genoa: la vittoria manca in Serie A dal 25 ottobre. Cesare difende la società: “Non ha colpe la mia paura è che Commisso si stanchi”. A pagina 16 ecco tutte le dichiarazioni dell’allenatore viola: “Prandelli a Firenze: “Conta solo vincere”. Di spalla, sul mercato: “Cutrone ai saluti. C’è il Bologna nel suo futuro”. A pagina 17 invece leggiamo: “Ribery va a caccia del tesoro più bello”. Di spalla, infine: “399 minuti senza un gol. Il tecnico punta su Vlahovic”.

