Stamattina sul Corriere dello Sport – Stadio troviamo in prima pagina il titolo: “Firenze merita di più“. A pagina 6 invece: “Un lampo di Chiesa. Ma la Dea ha più fede”. Sulla sinistra: “Gli episodi decisivi”. A pagina 7: “Iachini: in casa troppi errori; Gasp: Firenze, così va bene” e in basso: “Igor non c’è, Cutrone soffre, show di Ilicic”. A pagina 8: “Commisso: questi tifosi meritano di più”. Sulla destra: “Pradé: Ribery, quanto ci manchi”.