Corriere dello Sport-Stadio: Derby senza età

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla della sfida tra Bologna e Fiorentina: “Derby senza età. Palacio contro Vlahovic: è uno scontro generazionale”. Occhiello: “Bologna-Fiorentina mette di fronte Rodrigo (39 anni) e Dusan (21)”. A pagina 19 si legge: “Vlahovic, la sfida è anche con Sinisa“. Sommario: “Non ha mai segnato al Bologna, ma in questa stagione è già arrivato a quota diciassette”. In taglio basso: “Il Nantes riscatta Lafont: alla Viola 7,5 milioni di euro”. A pagina 21: “Ribery propulsore d’attacco”. In taglio basso: “Kokorin, ancora differenziato. Solo 77′ in campo”.