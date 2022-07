Corriere dello Sport-Stadio: Dodô, si lavora ai dettagli

Sulla prima pagina dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio (edizione Firenze), troviamo il titolo: “Poker di Jovic”. “Luka incanta e trascina: la Fiorentina batte 7-0 il Real Vicenza”. L’approfondimento a pagina 16: “Viola subito a tutto Jovic. Quattro gol per scaldarsi”. In basso, leggiamo: “Dodô, si lavora ai dettagli. Poi via alle cessioni chiave”.

A pagine 17, troviamo: “Italiano: «Sì, Luka ha il fuoco dentro»”. Sottotitolo: “«Jovic può darci tanto, ora deve essere riattivato al top. Amrabat in vantaggio su Mandragora»”. In basso a sinistra, leggiamo anche: “Abbonamenti già a quota undicimila”.