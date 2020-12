Corriere dello Sport-Stadio: Dopo il 3-0 alla Juventus ora gli acquisti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è il titolo: “Nuova Fiorentina nel segno di Ribery”. Sommario: “A Torino il francese è tornato leader e ieri ha postato la sua foto sotto la statua di Rocky Balboa: prenota un 2021 da incorniciare”. E sempre in prima un commento: “Dopo il 3-0 alla Juve ora gli acquisti”. A pagina 17 vengono approfonditi i temi della prima: “Rocky Ribery carica il destro”. Sottotitolo: “A Torino la Viola ha ritrovato il trascinatore: dopo le urla nello spogliatoio un altro post virale”. Di spalla: “Il 3-0 alla Juventus è il passato. Ora gli acquisti”. In taglio basso: “Oggi tamponi, domani Fiorentina al via”.

0 0 vote Article Rating