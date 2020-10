Corriere dello Sport-Stadio: E Cutrone spera…

“Firenze ti faremo divertire”. Questo è il titolo in prima pagina sulla Fiorentina del Corriere dello Sport-Stadio e sono parole di Josè Callejon. A pagina 24 tutte le dichiarazioni del nuovo acquisto: “Callejon Viola: “Ci divertiremo”. E ancora: “Sono arrivato per fare molti assist e anche gol. Ho parlato con Ribery, sono pronto. Un sogno? Vincere lo scudetto”. In taglio basso: “Pezzella ok, Cutrone spera” si parla della formazione per la prossima partita”.

